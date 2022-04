Sassuolo, Dionisi: “Tanti errori, Lazio ha meritato la vittoria”

by Deborah Sartori

Alessio Dionisi - Foto Antonio Fraioli

“La Lazio ha vinto meritatamente, noi siamo stati troppo leziosi e loro più determinati. Di solito non giochiamo così contro le big, abbiamo abbassato il ritmo e concesso troppe ripartenze per demerito nostro”. Lo ha dichiarato il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo la sconfitta contro la Lazio. “Abbiamo pagato la sosta, abbiamo perso qualche giocatore importante ma non sono qua a recriminare. Potevamo far meglio – ha detto l’allenatore ai microfoni di DAZN – abbiamo sbagliato tecnicamente. Peccato perché siamo stati in partita nonostante il primo tempo al di sotto delle nostre qualità. Magari se ci fosse stato tutto il recupero, avremmo fatto qualcosa nei minuti finali”.

Dionisi continua l’analisi del match: “Abbiamo fatto diversi errori e rischiato molto, peccato perché abbiamo preso il palo e avuto la prima occasione. L’assenza di Berardi? Manca tanto quando non c’è ma deve essere motivo di crescita. Se non riusciamo a sopperire alla sua assenza, dobbiamo lavorare per migliorarci. Per noi è un top player, fa la differenza in tutte le partite ma dobbiamo fare di più anche senza di lui”, ha detto dell’attaccante. “Da qui a fine campionato non mi aspetto più queste prestazioni. Le big non ci sottovalutano più, vedi la Lazio, vuoi per il derby perso vuoi per la gara di andata contro di noi. È uno stimolo in più se le grandi squadre ci affrontano con rispetto”, ha concluso Dionisi.