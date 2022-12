Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva toccando diversi temi. Tra questi spicca ovviamente il caso Juventus: “L’azienda calcio è complicata, si deve sempre cercare di tenere tutto in ordine con costi molto elevati. Dispiace per la Juventus e per tutto il sistema calcio, perchè queste situazioni si rispecchiano sui problemi che dobbiamo risolvere all’interno della Lega. Il presidente Casini ci darà una grande mano per lavorare al meglio per crescere sotto tanti aspetti.”

A livello di mercato, Carnevali ha spiegato anche la situazione di Frattesi: “Difficile che vada via a gennaio, noi non chiudiamo niente a nessuno e per il ragazzo auspichiamo un futuro in una grande squadra – spiega l’ad neroverde – Qualche offerta c’è già stata, lui sa che deve crescere e sono convinto che nella seconda parte della stagione lo farà. Roma? Aspetto la loro chiamata, ma anche quella di altri.” Infine una spiegazione anche delle prossime settimane in casa Sassuolo: “Abbiamo solo un nazionale, ovvero Erlic, questo potrebbe essere un vantaggio. Andremo dieci giorni in Spagna, ci sarà un periodo di preparazione del tutto simile a quello estivo. Siamo ottimisti, potevamo avere qualche punto in più ma abbiamo fatto un mercato che ci ha permesso di acquisire giovani importanti pur con cessioni che hanno aiutato il bilancio.”