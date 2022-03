Sassuolo, ansia Berardi: lavoro differenziato, a rischio la sua presenza contro la Lazio

by Antonio Sepe

Domenico Berardi - Sassuolo 2015/2016 - fotomenis.it

Brutte notizie per il Sassuolo, che rischia di dover scendere in campo contro la Lazio senza Domenico Berardi. La stella dei neroverdi, di recente impegnata con l’Italia nella sfida contro la Macedonia del Nord, ha svolto ancora lavoro differenziato ed è in forte dubbio per la gara contro i biancocelesti. Con lui hanno lavorato a parte anche Djuricic e Satalino, mentre la squadra si è allenata nel pomeriggio, svolgendo riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche ed un’amichevole contro la Primavera sotto l’occhio vigile del tecnico Dionisi. Proprio l’allenatore darà ulteriori informazioni sulle condizioni di Berardi nella conferenza stampa in programma giovedì 31 marzo alle ore 17.00