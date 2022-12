Sanremo giovani, Amadeus: “Dedichiamo questa serata a Mihajlovic”

“La serata di questa sera la vogliamo dedicare a Sinisa Mihajlovic, un grande uomo e un grande allenatore, che credeva nei giocatori e investiva sui giovani. Come deve fare Sanremo. Questa puntata è dedicata a lui”. Queste le parole di Amadeus, in collegamento al Tg1 poco prima di condurre Sanremo Giovani che questa sera decreterà i 6 ragazzi che passeranno di diritto tra i Big in gara all’Ariston a febbraio, ha ricordato l’ex allenatore del Bologna scomparso oggi.