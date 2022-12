San Siro, approvato odg nuovo stadio: le richieste a Inter e Milan

Importanti novità in merito al futuro del nuovo stadio di Inter e Milan. Il Consiglio comunale di Milano ha infatti approvato l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza di centrosinistra, nel quale vengono imposte nuove condizioni alle due squadre. Il documento per la realizzazione è stato approvato con 27 voti favorevoli, 14 contrari e un astenuto. Tra le novità, spiccano la richiesta dell’aumento della capienza a 70.000 posti rispetto al progetto iniziale dei due club, in modo da promuovere la “natura popolare di accesso all’impianto”. Inoltre, è stata avanzata la richiesta di un aumento della superficie di verde fruibile e di un piano di interventi più costoso rispetto a quello proposto inizialmente in maniera da coprire progetti anche sui quartieri limitrofi.