Sampdoria, vittoria per 2-0 sulla Primavera nella partitella in famiglia

Vittoria per 2-0 per la Sampdoria nella partitella in famiglia contro la Primavera, che chiude la prima fase di ritiro dei blucerchiati. Da giovedì infatti la squadra si trasferirà in Turchia per due settimane per proseguire la preparazione. Nella gara odierna ha aperto le marcature primo tempo Augello, con Montevago in gol per il raddoppio nella ripresa. Sono tornati in campo anche i nazionali Omar Colley, Mehdi Léris e Tomas Rincon, che si alleneranno individualmente nei prossimi giorni per riprendere la condizione.