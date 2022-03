Sampdoria, trustee fa punto su cessione del club: “Nessun italiano interessato, tempi piuttosto lunghi”

by Michele Muzzarelli

I tifosi della Sampdoria a Marassi - Foto Marti

Gianluca Vidal, intervistato da Il Secolo XIX, ha fatto il punto sulla cessione della Sampdoria. Il titolare del trust Rosan, incaricato da Massimo Ferrero di trovare l’acquirente adatto per la società blucerchiata, ha spiegato: “Non ci sono italiani interessati all’acquisto, nemmeno alla finestra. Ci sono invece diverse piste straniere, tutti nomi riconosciuti nel mondo finanziario. Ad ogni modo i tempi non saranno brevi, il finale di stagione e l’inizio della prossima saranno gestiti ancora dall’attuale dirigenza. Però se tra un mese non si muoverà nulla e non entreremo in fase di negoziazione allora ci muoveremo noi e cambieremo passo.”