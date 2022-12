Sampdoria, tripletta di Montevago: Kaisar battuto 3-0

La Sampdoria vince e convince, ma soprattutto ritrova i gol contro il Kaysar nell’ultimo test in Turchia. La squadra blucerchiata di Dejan Stankovic vince 3-0 grazie alla tripletta di Montevago che apre le marcature al 33’, prima di ripetersi nel finale del secondo tempo con altri due sigilli. L’allenatore serbo schiera un 3-4-2-1 con il classe 2003 che resta in campo per 90’. Solo panchina invece per Ciccio Caputo, al centro di diverse voci di mercato.