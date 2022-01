Sampdoria-Torino, D’Aversa: “Fisicamente stiamo bene, Quagliarella non si è allenato”

by Andrea Bellini

Roberto D'Aversa - Foto Antonio Fraioli

“A parte Quagliarella, si sono allenati tutti. Dal punto di fisico la squadra sta bene, dal punto di vista mentale anche ma aspettiamo la gara di domani per giudicare”. Così Roberto D’Aversa esordisce nella conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Torino, sfida che apre la 22esima giornata di Serie A. Una sfida complicata contro un avversario di livello: “Sicuramente quella che affrontiamo domani è il Torino che ha battuto 4-0 la Fiorentina, quindi una squadra molto forte dal punto di vista fisico e con una rosa ampia. Dobbiamo ragionare sulla partita di Coppa Italia che ci ha visto vincitori e sulla partita di andata dove per atteggiamento non abbiamo giocato alla nostra altezza. Dobbiamo essere pronti sia a livello mentale e fisico ad affrontare una squadra forte”.

Sul nuovo arrivo Rincon, approdato in Liguria proprio dai granata: “Rincon è entrato benissimo a Napoli e non credevo che stesse così bene. Sembra che sia qui dal primo giorno del ritiro, di spessore e di esperienza. Ha qualità importanti. Conti viene da un periodo di inattività”. Sulle difficoltà del campionato: “C’è ancora un girone da giocare e può succedere di tutto. Può succedere che una squadra come il Cagliari ti prende sei punti e quella zona pericolante si riavvicina. Noi non dobbiamo avere ansia ma fare i nostri punti. Dobbiamo sistemare gli aspetti negativi, la rosa ma la società sta operando bene. Noi dobbiamo ragionare su ogni singola partita”.

Infine, una battuta anche sul caso Ihattaren, che ha lanciato gravi accuse dopo aver lasciato i blucerchiati: “Penso che la società abbia risposto a modo su quello che ha dichiarato questo ragazzo. Dal punto di vista tecnico posso dire che ha detto delle fesserie, delle inesattezze. Ma dal mio punto di vista dico che non dobbiamo sprecare neanche una pagina su un giocatore che non c’è mai stato e concentrare le energie sulle gara di domani”.