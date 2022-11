Sampdoria, tifosi in protesta: nel mirino Ferrero ed Edoardo Garrone

I tifosi della Sampdoria si sono radunati sotto la Gradinata Sud dello Stadio Luigi Ferraris per esprimere la loro protesta nei confronti della squadra e della società. Sono comparsi due striscioni. Il primo che riporta la scritta ‘Ora basta’ e uno contro Edoardo Garrone. Nel mirino soprattutto Massimo Ferrero, che il 6 dicembre potrebbe tornare presidente dopo l’interdizione di un anno dalle attività imprenditoriali. In corteo i tifosi si sono diretti verso la sede della società a Corte Lambruschini nella zona di Brignole, in pieno centro a Genova.