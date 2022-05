Sampdoria, Sensi fermato da un affaticamento muscolare: out per la gara con la Lazio

by Daniele Forsinetti

I tifosi della Sampdoria a Marassi - Foto Marti

La Sampdoria, dopo il derby vinto di misura con il Genoa, continua a preparare la prossima sfida contro la Lazio valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Per mister Marco Giampaolo non arrivano buone notizie dall’infermeria poiché Stefano Sensi è stato costretto a fermarsi per un affaticamento muscolare e verrà valutato nei prossimi giorni. Il centrocampista, con ogni probabilità, sarà costretto a saltare la partita di sabato, ma si spera di recuperarlo per le ultime due di campionato.