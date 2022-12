Sampdoria, Secolo XIX: Sabiri positivo al Covid, è bloccato in Germania

La Sampdoria attende il rientro di Sabiri, ma questo non sarà possibile per almeno qualche altro giorno. Il trequartista marocchino era atteso a Bogliasco ieri, ma secondo quanto riporta Il Secolo XIX, ha comunicato alla società di essere rimasto in Germania in quanto risultato positivo al Covid. A questo punto la sua presenza in campo contro il Sassuolo mercoledì prossimo appare abbastanza improbabile, dato che finora non ha ancora svolto un allenamento dopo la fine dei Mondiali.