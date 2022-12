Sampdoria, ritiro in Turchia dall’8 al 23 dicembre

La Sampdoria vola in Turchia per preparare la seconda parte della stagione. Il ritiro è in programma dall’8 al 23 dicembre al Calista Sports Center di Kadiye, nei pressi della città di Belek, in provincia di Antalya. In programma anche tre amichevoli: la prima con il Galaxy FC (massima serie sudafricana), la seconda con i turchi dell’Adana Demirspor (allenati da Vincenzo Montella e attualmente terzi in Super Liga) e l’ultima con la Dinamo Dresda (terza divisione tedesca).