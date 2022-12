Sampdoria, Quagliarella finisce ko: trauma distorsivo al ginocchio sinistro

Brutte notizie per la Sampdoria. Il club blucerchiato, infatti, al termine della doppia seduta di allenamento odierna svolta al Calista Sports Center di Kadriye, si è trovato costretto a fare i conti con l’infortunio di Fabio Quagliarella. L’attaccante campano, stando a quanto riferito dalla stessa società ligure, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e nelle prossime ore sarà sottoposto a esami strumentali. Quagliarella, dunque, non potrà neanche prendere parte all’amichevole contro l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella, in programma giovedì alle ore 15:30.