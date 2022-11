Prosegue il tour di presentazione del docufilm ‘La Bella Stagione‘, incentrato sull’anno dello scudetto della Sampdoria e con protagonisti Gianluca Vialli e Roberto Mancini. Numerosi tifosi si sono radunati fuori dal Porto Antico di Genova, acclamando i due ex calciatori, dai quali non è però trapelato nulla sul futuro della squadra blucerchiata. Ha tagliato corto anche Ivano Bonetti, dirigente sportivo: “Mi auguro che la questione vada in porto, ma non posso farci niente“. Mancini e Vialli hanno invece parlato del docufilm, sottolineano l’amicizia che legava i giocatori di quella squadra e l’emozione nel corso della visione del film.