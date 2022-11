Sampdoria, presentato il documentario “La bella stagione”: le parole di Vialli e Mancini

E’ stato presentato Fuori Concorso al Torino Film Festival nella sezione Ritratti e Paesaggi il documentario ‘LA BELLA STAGIONE‘ di Marco Ponti. Distribuito nelle sale dal 28 novembre al 1° dicembre, racconta la storia della Sampdoria di Vialli e Mancini. A tal proposito è intervenuto lo stesso Roberto Mancini, che ha dichiarato: “Era una storia d’amore, ma non solo tra me e Vialli, bensì anche tra me, gli altri giocatori ed il presidente Paolo Mantovani. C’era grande chimica“. Gianluca Vialli ha quindi risposto: “Non è solo una storia sportiva. Il calcio faceva quasi da contorno ad amore e amicizia“. Il focus è anche sulla Coppa dei Campioni sfiorata nel 1990, ma ciò che viene rimarcato è il clima che si respirava tra i giocatori. “Si trattava di un momento irripetibile, una magia creata con un presidente che ci ha coinvolti nel sogno. Poteva andare via, ma decidemmo di rimanere“.