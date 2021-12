Sampdoria-Lazio, rosso diretto per Milinkovic-Savic: qualche parola di troppo del serbo verso Fabbri

by Daniele Forsinetti

Sergej Milinkovic-Savic, Lazio - Foto Antonio Fraioli

La Lazio, impegnata nel match contro la Sampdoria valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, resta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per rosso diretto di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, dopo essere stato ammonito per un fallo di gioco, si rivolge al direttore di gara Micheal Fabbri pronunciando qualche parola di troppo che lo stesso arbitro non gradisce. Fabbri, dunque, estrare il rosso diretto e spedisce il centrocampista sotto la doccia. Milinkovic-Savic sarà quindi costretto a saltare la prossima trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.