Sampdoria, i tifosi scrivono a Garrone: “Cosa provi a vedere la squadra così?”

Ancora un’altra sconfitta per la Sampdoria, questa volta nella sfida salvezza contro il Lecce. Adesso c’è la sosta e in casa blucerchiata potrebbero cambiare diverse cose. Il 6 dicembre infatti, terminerà l’interdizione per Massimo Ferrero, scattata in seguito all’arresto avvenuto per il fallimento di alcune sue società in Calabria. Potrebbe riprendere la presidenza e a quel punto l’attuale Cda, che ha come prospettiva fine aprile in concomitanza con l’approvazione del bilancio, potrebbe fare un passo indietro con rischi più o meno concreti sulla stabilità della società in assenza di un acquirente, che al momento non c’è.

La Federclubs ha scritto una lettera aperta a Edoardo Garrone, l’ex presidente che ha ceduto a Ferrero, con una domanda chiara: “Cosa prova a vedere la Samp così?”. L’ipotesi Al Thani per l’acquisto, perde credibilità un giorno dopo l’altro, dopo mesi surreali tra messaggi di straordinarie ambizioni, smentite e silenzi. Resta la mancanza al momento del bonifico di quei 40 milioni che potrebbero veramente dare un’accelerata alla trattativa. Ci si attende però una rivoluzione sul mercato, salvarsi sarà difficilissimo. Stankovic non ha dato la scossa che ci si aspettava. Se dovesse saltare anche lui, si pensa ad un ritorno di Ranieri, o ancora, D’Aversa.