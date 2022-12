Sampdoria, è corsa contro il tempo per versare i 6,5 mln al fisco entro il 31 dicembre

Situazione sempre più complicata per la Sampdoria, non solo sul campo ma anche e soprattutto dal punto di vista societario ed economico. I blucerchiati devono versare 6,5 milioni di euro al fisco entro il 31 dicembre 2022, prima trance dell’emendamento “salva sport”, ossia la rateizzazione dei debiti degli ultimi due anni sospesi per il covid. Il mancato pagamento nei tempi previsti di questa prima rata comporterebbe il pagamento immediato dell’intero importo, dunque circa 31 milioni di euro. Il Cda deve trovare questa cifra. Una vera e propria corsa contro il tempo.