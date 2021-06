Sampdoria, Dionisi nel mirino: ma l’Empoli fa muro

by Mattia Zucchiatti

Emil Audero - Foto Marti/Fraioli

Prosegue il casting della panchina della Sampdoria. La prima scelta del club blucerchiato sembra essere Alessio Dionisi dell’Empoli. L’allenatore è ancora legato da un anno di contratto con la società toscana che fa muro. L’alternativa è rappresentata da Beppe Iachini e per lui sarebbe un ritorno dopo la promozione in serie A con la Sampdoria nel 2012. Possibile rivoluzione anche in dirigenza con Daniele Faggiano in prima fila per diventare l’uomo mercato della Sampdoria.