Sampdoria, D’Aversa: “Con la Lazio servono concentrazione e determinazione”

by Matteo Di Gangi

Roberto D'Aversa - Foto Marti

“Serviranno gambe, concentrazione e determinazione per strappare punti alla Lazio”. Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, inquadra così la sfida contro i biancocelesti, in programma domenica pomeriggio al ‘Ferraris’ di Genova. I blucerchiati, reduci dal ko contro la Fiorentina, hanno voglia di ripartire: “Dal punto di vista fisico stiamo bene, chiudiamo sempre le partite in crescendo ma all’aspetto atletico va abbinato anche quello mentale – ha proseguito il tecnico dei doriani in conferenza stampa -. Dobbiamo affrontare ogni partita con la stessa voglia e determinazione di fare risultato messe in campo a Salerno e in casa con il Verona”.

La Lazio si presenta a Genova dopo il rocambolesco pari interno con l’Udinese. D’Aversa conosce la forza della formazione di Sarri e ne tesse le lodi: “Hanno valori importanti, con giocatori che possono incidere in qualsiasi momento della partita ma noi vogliamo tornare a fare punti a tutti i costi – sottolinea il mister della Samp -. Sono completi: esterni rapidi e tecnici, fisicità in mezzo al campo con Milinkovic Savic e un attaccante, Immobile, molto bravo ad attaccare la profondità. Sono forti, stanno cambiando filosofia con il nuovo allenatore ma a prescindere da quelle che possono essere le loro difficoltà, conterà la nostra voglia di tornare a centrare un risultato positivo”, ha concluso D’Aversa