Sampdoria, assemblea decisiva ad inizio gennaio per la cessione del club

Il 5 gennaio potrebbe essere la data decisiva per iniziare a risolvere la questione legata alla cessione della Sampdoria, con l’interessamento concreto di Melyn Partners. Nella data appena citata, infatti, dovrebbe svolgersi l’assemblea degli azionisti, in cui trattare dell’argomento della cessione. Inoltre il fondo guidato da Alessandro Barnaba non vorrebbe andare oltre il 5 gennaio, per realizzare l’aumento di capitale di 30 milioni, con un ulteriore aggiunta di 20, e poter intervenire nel corso della sessione di mercato invernale.