Salernitana, i tifosi a Gravina: “Mantieni la promessa e ripartiamo dalla Serie D”

by Davide Triolo

Stadio Arechi Salernitana - Madip86 CC BY-SA 4.0

La Salernitana non vive una situazione societaria rosea, con i risultati in campo, inoltre, che non fanno ben sperare i tifosi. Gli stessi sostenitori campani, durante il match con l’Inter, hanno esposto uno striscione eloquente, riferito a Gabriele Gravina. “Mantieni la promessa“, citazione del presidente della Figc, il quale aveva garantito che, se non in regola, ci sarebbero stati provvedimenti rigorosi per quanto concerne la Salernitana. Tifosi esausti per uno stand-by dai contorni grotteschi, con una proprietà che esiste e non esiste al tempo stesso; campani dubbiosi sullo schema strategico costruito da Claudio Lotito, attualmente al comando della Lazio, in collaborazione con Pietro Mezzaroma. Sostenitori della Salernitana pronti a ripartire dalla Serie D, come esternato in più occasioni, piuttosto che continuare quella che fattualmente può essere rappresentata come una farsa in Serie A. Senza multiproprietà e alcuna proposta, il destino della compagine campana è segnato; i fan della squadra hanno dimostrato di esser pronti a sostenere la società anche tra i dilettanti.