Salernitana, tamponi analizzati. Asl: “Nessun nuovo caso di Covid-19”

by Davide Triolo

Salernitana, lo stadio Arechi

La Salernitana rischia di non poter volare in Friuli per la sfida con l’Udinese, valevole per la diciottesima giornata della Serie A 2021/2022. Alcuni casi di Coronavirus, infatti, potrebbero far sì che la partita non possa svolgersi regolarmente, come accaduto recentemente in Serie B. Notizie confortanti, però, dall’Asl campana, che riporta l’assenza di ulteriori contagi da Covid-19 nel gruppo squadra. Da fonti interne alla squadra di Salerno, il team campano sarebbe pronto a dirigersi verso Udine usufruendo di un volo privato, sebbene nulla ancora appaia certo e dunque bisogna attendere l’ufficialità della possibilità di disputare l’incontro. La Lega di Serie A e l’Asl sono costantemente in contatto per definire la situazione; nel dettaglio, però, i responsabili della sanità campana hanno divulgato un aggiornamenti che fa ben sperare i tifosi della Salernitana, seppur moderatamente. Si attendono novità sulla delicata situazione.