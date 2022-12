Salernitana, Sepe: “Spero che il Napoli possa vincere il campionato”

“Dobbiamo continuare a fare quanto fatto finora, con più equilibrio e provando a portare più punti possibile a casa. Rispetto alla scorsa stagione è tutto differente: eravamo partiti male e abbiamo chiuso con un miracolo. Ora siamo partiti bene, ci aspetta un ritorno difficile ma ce la metteremo tutta”. Lo ha detto il portiere della Salernitana, Luigi Sepe, a margine di un evento. Primo impegno per i campani alla ripresa del campionato, il Milan: ”Sarà difficilissima, sono tra i più forti del campionato. Ma è anche stimolante partire così, ci fa capire il livello”. E sul “suo” Napoli saldamente in vetta: “E’ un’emozione unica, speriamo che possano continuare così e vincere il campionato. Auguro loro di raggiungere l’obiettivo, così come noi il nostro”.