Salernitana, Nicola: “Gara contro la Lazio difficile, ma bella da giocare”

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio, valido per la dodicesima giornata di Serie A 2022/2023: “I biancocelesti hanno abilità negli scambi e sanno accelerare all’improvviso. Non sarà facile affrontarli, ma di questo ne eravamo già consapevoli. La squadra non può sbagliare nell’interpretazione del match. Voglio che sia aggressiva e che pressino anche gli attaccanti. Proveremo a fraseggiare in maniera rapida e fargli perdere compattezza. Sarà una gara difficile, ma anche stimolante“.

“Contro lo Spezia la squadra è tornata ad esprimersi un certo modo. Nonostante la vittoria possiamo ancora migliorare. Credo che le altre squadre ci percepiscano come una squadra propositiva che cerca di avere un’identità precisa – ha proseguito Nicola – Bradaric e Dia sono convocati. La formazione la deciderò domani, qualcuno forse deve rifiatare. Potrebbero esserci novità, anche in attacco“.

Sui singoli, l’allenatore dei campani ha detto: “Maggiore sta proseguendo il suo percorso di recupero. Ha aumentato i carichi di lavoro e mi auguro che torni già la prossima settimana. Il resto della rosa sta bene, anche Bohinen e Botheim stanno crescendo. Candreva potrebbe giocare mezzala, ma resta un esterno. Valencia mi piace molto. E’ un giocatore molto duttile che ho chiamato in causa diverse volte“. Infine, su Franck Ribery, di recente nelle vesti di collaboratore tecnico: “E’ un piacere averlo in gruppo. E’ molto interessato alla fase offensiva“.