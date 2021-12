Salernitana, legale Chiacchio sicuro: “Necessaria proroga o Serie A irregolare”

by Davide Triolo

Il pallone della Serie A Tim 2017-2018 - Foto Antonio Fraioli

La Salernitana è in cerca di una nuova proprietà, constata l’impossibilità che Claudio Lotito gestisca in contemporanea il club campano e la Lazio. Eduardo Chiacchio, legale della società di riferimento, si è espresso sull’argomento ai microfoni di ‘SeiGranata’; l’avvocato italiano ha posto in evidenza l’eventuale irregolarità della Serie A, qualora la Lega Calcio non concedesse una proroga alla Salernitana per l’individuazione di un acquirente. Di seguito le considerazioni di Chiacchio: “Ha avuto i consensi di tutta la Lega Serie A e questo è un passaggio fondamentale. Con un po’ di tolleranza, la soluzione migliore sarà quella di far proseguire il campionato, altrimenti la Serie A non sarebbe regolare. Credo ci siano gli elementi per poter concedere questa proroga e non sarebbe la prima volta anche con termini perentori”. Così dunque il legale della Salernitana, sicuro di un’evoluzione positiva della situazione della società campana.