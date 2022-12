Altra amichevole per la Roma in vista della ripresa del campionato di Serie A. I giallorossi infatti, ospiteranno la Viterbese a Trigoria nella giornata di venerdì 30 dicembre, alle ore 11:30. La gara, sarà un match a porte chiuse per tutti, tifosi compresi e, per questo, non è prevista alcuna copertura televisiva per il match.