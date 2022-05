Roma, sulla targa di Campo Testaccio spunta la stella di David (FOTO)

by Sofia Cioli

Campo Testaccio

Atto vandalico a Campo Testaccio. Dopo i festeggiamenti della Roma per il trionfo in Conference League e il bagno di folla al Circo Massimo, alcuni ignoti hanno disegnato sulla targa dell’impianto sportivo, che un tempo ospitava le partite casalinghe dei giallorossi, una stella di David. “Questa stella di David disegnata da qualche imbecille a campo Testaccio fa il paio con cori altrettanto imbecilli scanditi all’Olimpico la settimana scorsa – ha commentato il vicesegretario del Pd Lazio Enzo Foschi -. I tifosi veri sono quelli che festeggiano con gioia, non chi sporca la passione con l’antisemitismo e il razzismo. La mia solidarietà non a noi romanisti ma a tutta la comunità ebraica ancora una volta offesa in modo ignobile”.