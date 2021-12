Roma, Stefano Scalera lascia dirigenza: “Sarò il tifoso di sempre”

by Michele Muzzarelli

Stadio Olimpico Roma - Foto Andrew CC BY-SA 3.0

La Roma ha annunciato che dal 1 gennaio 2022 Stefano Scalera, attuale External Affairs Director, lascerà la dirigenza giallorossa e tornerà al Ministero dell’Economia e Finanze. Nei piani iniziali Scalera, entrato nel club un anno fa, avrebbe dovuto anche occuparsi della questione legata al nuovo stadio. “La società ringrazia il dirigente per il costante impegno profuso e per i significativi risultati raggiunti in meno di un anno di lavoro nel Club” si legge nella nota ufficiale. Scalera dal canto suo saluta tutti: “Ringrazio la AS Roma, la mia squadra del cuore, che continuerò a seguire con la passione del tifoso di sempre”.