Roma, si rivede Karsdorp: risponde alla convocazione, a Trigoria con un’ora di anticipo

Si rivede Rick Karsdorp a Trigoria, dopo settimane turbolente nel rapporto tra il terzino olandese e la Roma. L’ex Feyenoord risponde quindi alla convocazione, dopo non essersi presentato alla ripresa degli allenamenti a novembre e, successivamente, nemmeno alla tournée per il Giappone. Karsdorp è arrivato al centro sportivo giallorosso con un’ora di anticipo rispetto alle 11:00, orario fissato per l’allenamento odierno. È atteso da un confronto con l’allenatore e la dirigenza, che lo punirà per non aver risposto ai precedenti impegni.