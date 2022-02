Roma, Sergio Oliveira ed Afena Gyan out contro lo Spezia. Torna Ibanez

by Daniele Forsinetti

Sergio Oliveira - Foto Antonio Fraioli

La Roma è pronta a tornare in campo nel match della ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022 contro lo Spezia. La squadra è partita per la Liguria alle 17:00 dall’aeroporto di Fiumicino, ma senza Sergio Oliveira e Afena Gyan che sono rimasti nella capitale a causa di problemi fisici. Presente Nicolò Zaniolo, che potrebbe partire inizialmente dalla panchina; in gruppo anche Roger Ibanez, tornato tra i convocati dopo lo stop per infortunio.