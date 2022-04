Roma-Salernitana 2-1, Mourinho: “Sono felice per Carles Perez. Champions? Non ci credo, la Juventus non sbaglierà”

by Christian Poliseno

José Mourinho - Foto Antonio Fraioli

Il tecnico della Roma, Jose Mourinho, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta nel finale contro la Salernitana per 2-1. Ecco le sue parole: “Siamo una squadra stanca. Non è facile giocare giovedì e domenica. Sicuramente Gasperini sente lo stesso. Soprattutto quando sei in trasferta. Abbiamo cambiato la partita con gente fresca, ho messo 3 che hanno dato più energia alla squadra. Loro hanno dato tutto, con grande onore e voglia, per loro è però anche difficile sostenere questa intensità difensiva per 90 minuti. Però abbiamo meritato. Volevamo vincere fino alla fine. Loro hanno creato una partita molto difficile per noi. Per ciò che è successo nel finale, le parole di troppo, hanno ragione loro. Come responsabile della mia panchina chiedo scuso per qualche parola che è uscita. Stadio pieno come oggi? Dico che i nostri giocatori devono sentire più responsabilità per i tifosi. Noi non stiamo giocando per vincere lo scudetto, dobbiamo dare il meglio qui e sapere che giovedì lo stadio sarà pieno è importante. Oggi mi è piaciuto anche l’appoggio dei tifosi della Salernitana. Sono arrivati in 5/7 mila, non lo so, ma è fantastico. Questo è amore e passione.”

E ancora: “Noi allenatori pensiamo tanto, ma decidere non è così facile. Se cambi troppo le cose vanno male, e noi ci sentiamo colpevoli per i troppi cambi. Alla fine però dobbiamo decidere. Questa cosa dei 5 cambi è davvero un aiuto e ti permette di fare questo. Sono felice personalmente per Carlos Perez, è un ragazzo fantastico e lavora sodo. Per il sistema tattico non sta giocando spesso, però in una situazione estrema come oggi l’ho messo in una posizione ultra offensiva, non avevamo nulla da perdere, sono super felice e il suo gol ci ha dato la forza di vincere la partita. Zaniolo? Sono contento per l’approccio, ma sono dispiaciuto per lui perché ha avuto la possibilità di fare due gol meravigliosi. Penso che il portiere ha fatto due parate fantastiche. Dopo la nazionale è arrivato e si è allenato. Oggi ha dimostrato forza e voglia. Anche Veretout è tornato, anche se non si è allenato due settimane. Cristante corre sempre 13 chilometri partite e gioca sempre, fantastico. Per me oggi è la vittoria dei ragazzi della panchina. Champions? Non ci credo per nulla. La Juve non si farà sfuggire il quarto posto. Questo è un grande campionato, le prime 3 sono fantastiche. Dopo la sconfitta nel derby davano persa la Lazio, invece è tornata su. Un altro grande campionato tra il quinto e l’ottavo posto. La Fiorentina fantastica, anche l’Atalanta. C’è un campionato tra la prima e la quarta, ed un altro tra la quinta e l’ottava”.