Roma, Nainggolan: “La piazza giallorossa merita la Champions League, la squadra è forte”

L’ex centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, ha parlato della sua esperienza alla Roma e della squadra giallorossa attuale. In primo luogo il belga è tornato sugli anni nella capitale, dichiarando al canale Instagram “Tradizione Romanista”: “ Alla Roma in campo ho sempre dato tutto. Ho ancora casa a Roma, potrei tornarci a vivere. Non sono mai andato ad esultare sotto la curva. Però in un derby è diverso. E’ stato bellissimo perché è venuta anche tutta la squadra. Mi è venuto spontaneo. Roma è stato il posto, a livello calcistico, dove mi sono sentito amato e rispettato. Anche per le cose che succedevano fuori dal campo. A Roma si dava poco importanza a questo. Contava solo quello che davo in campo e questo mi spingeva a dare sempre di più”.

Sulla Roma attuale, invece aggiunge: “Da quando sono andato via la Roma non è più andata in Champions. Questa piazza la merita. In questo momento stanno lavorando con tanti giovani. Zalewski mi piace molto. Non so qual è l’idea della società. Se vogliono puntare sui ragazzi o vincere subito. Probabilmente la prima ma non conosco le dinamiche. La Roma è forte. Il problema è che Dybala è arrivato dopo. Matic si doveva ambientare. Giocare insieme con dei giocatori nuovi non è facile. Noi dopo un po’ di anni ci conoscevamo. In questi anni sono arrivati troppi giocatori nuovi ed altri sono partiti”.