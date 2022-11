Roma-Lazio, Orsato promosso: qualche errore sui cartellini, ma prova positiva nel derby

E’ una prova assolutamente positiva quella di Daniele Orsato in Roma-Lazio. L’espertissimo fischietto di Schio, ormai prossimo al ritiro dopo una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, ha diretto bene il derby della Capitale, che si prospettava come infuocato e così è stato, ma senza episodi cruciali. Rigori chiesti ma assolutamente inesistenti, poi due gialli autorevoli a Rui Patricio e Radu che fanno scatenare un’inevitabile rissa. L’arbitro veneto si perde invece qualche giallo qua e là, soprattutto su Zalewski e Cristante, ma è bravo a far giocare tanto non abboccando a diversi tuffi. Dunque prova positiva del fischietto di Schio, bella figura per l’Aia dopo tante direzioni contestate.