Roma-Lazio oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2021/2022

by Andrea Bellini

Rui Patricio - Foto Antonio Fraioli

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Roma-Lazio, sfida valida per la 30esima giornata di Serie A 2021/2022. Derby attesissimo e sentitissimo con le due formazioni che sono distaccate da un solo punto, con i biancocelesti quinti a 49 punti e i giallorossi settimi a 48. Qualche schermaglia c’è già stata ovviamente a bocce ferme nelle ore prima del match, ma ora la palla passa al campo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di domenica 20 marzo, con la partita che sarà visibile esclusivamente su Dazn.