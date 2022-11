Roma-Lazio, Luis Alberto furioso con Sarri per il cambio nel secondo tempo

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha discusso con Maurizio Sarri durante il secondo tempo del derby di Roma, dopo che il tecnico biancoceleste lo ha sostituito con Basic. Lo spagnolo sembrava inizialmente infortunato, ma in realtà aveva fatto sapere alla panchina come fosse in grado di continuare. Sarri però ha deciso lo stesso di procedere con il cambio, infastidendo non poco il calciatore spagnolo.