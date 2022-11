Roma-Lazio, infortunio per Pellegrini: problema ai flessori, dentro Volpato

Infortunio per Lorenzo Pellegrini in Roma-Lazio. Il capitano giallorosso alza bandiera bianca al 52′ del derby per un riacutizzarsi del problema ai flessori: così, il centrocampista deve abbandonare il campo zoppicante ed è una perdita pesante per Mourinho, che stupisce tutti e al suo posto schiera il classe 2003 Volpato che a Verona ha regalato i tre punti ai suoi. Cambia dunque la partita a inizio secondo tempo.