Roma-Lazio, Fonseca: “Dedichiamo la vittoria ai tifosi”

by Mattia Zucchiatti

Paulo Fonseca - Foto Antonio Fraioli

“Dedichiamo questa vittoria a voi, ai nostri tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro supporto in tutti momenti della stagione. Semplicemente Grazie di tutto”. Queste le parole dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca all’indomani della vittoria per 2-0 sulla Lazio nel derby della penultima giornata di Serie A. Un successo importante per il morale, prima di concludere la sua avventura in giallorosso e far posto a Josè Mourinho. Tante le risposte dei tifosi: “Sei sempre stato un gentiluomo“, ha scritto un tifoso mentre c’è chi gli fa eco: “Dicono che essere un galantuomo sia una scusa per mascherare gli errori.

Personalmente non sono d’accordo e sono contento di averla avuta sulla nostra panchina”.