Roma-Lazio, coreografie da brivido dei tifosi per il derby (FOTO)

E’ spettacolo all’Olimpico tra Roma e Lazio per il derby della Capitale: preparate da entrambe le curve delle coreografie da brivido da parte dei tifosi, che hanno caricato le rispettive squadre con degli enormi striscioni alzati sulle curve e con su disegnati messaggi identitari in una gara dentro la gara che, possiamo dirlo, finisce in parità. Di seguito ecco le foto delle due coreografie per il derby Roma-Lazio.