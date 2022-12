Infortunio per il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, nel corso dell’amichevole in Portogallo contro il Casa Pia. Al 32′ il centrocampista è infatti uscito dal campo, lasciando spazio a Matic. Ancora non è chiaro il tipo e l’entità dell’infortunio, ma dovrebbe trattarsi di una forte contusione alla tibia sinistra.