Roma, ‘Il Tempo’: Wijnaldum rientrerà tra un mese, nel mirino la gara contro lo Spezia

Il ritorno di Gini Wijnaldum si avvicina, ma la Roma e José Mourinho dovranno aspettare ancora un po’ per averlo a disposizione. Secondo quanto riporta Il Tempo, il centrocampista olandese ha bisogno ancora di un mese per tornare in campo. Quasi impossibile dunque vederlo sul terreno di gioco in Serie A contro Bologna e Milan o in Coppa Italia contro il Genoa. Con ogni probabilità non sarà rischiato neppure contro la Fiorentina, mentre potrebbe essere impiegato nella gara contro lo Spezia, in programma il 22 gennaio. Ancora un po’ d’attesa, dunque, e i giallorossi potranno finalmente riabbracciare Wijnaldum.