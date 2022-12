Roma, Dybala rientrerà il 29 dicembre per essere pronto contro il Bologna

Dopo il successo mondiale con l’Argentina, Paulo Dybala è pronto a rientrare a Trigoria in vista della ripartenza di campionato. L’attaccante giallorosso infatti tornerà ad allenarsi il 29 dicembre, alla viglia dell’amichevole contro la Viterbese a cui potrebbe prendere parte per uno spezzone in campo. L’obbiettivo è quello di recuperare e prepararsi al meglio, per essere pronto a scendere in campo il 4 gennaio contro il Bologna.