Roma, allenamento a Trigoria in vista della gara contro il Bologna. E Dybala sta per tornare

Prosegue la preparazione della Roma in vista della sfida contro il Bologna del 4 gennaio. La rosa di Josè Mourinho è scesa in campo al mattino sui campi di Trigoria per svolgere esercitazioni tecniche e una prova attacco contro difesa. In questi giorni si è affacciato in prima squadra Jordan Majchrzak, attaccante classe 2004. Con la Primavera il polacco ha giocato poco, ma Mourinho vuole comunque valutarlo e nel test contro la Viterbese (30 dicembre) potrebbe esserci una chance anche per lui. Un’opzione in più per un attacco che da domani tornerà ad avere il suo interprete principale.