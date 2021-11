Roma, Abraham carica Felix: “Questo è solo l’inizio, congratulazioni”

by Davide Triolo

Tammy Abraham, Roma - Foto Antonio Fraioli

“Questo è solo l’inizio, congratulazioni fratello“. Questo è l’affettuoso messaggio di Tammy Abraham per Felix Afena-Gyan, game-changer di Genoa-Roma. La doppietta del diciottenne giallorosso ha stupito l’Italia inter, ma evidentemente non i compagni di squadra, consapevoli delle sue qualità. Il centravanti ex Chelsea, autore di una buona prestazione contro i liguri, ha caricato il giovane compagno dopo i fondamentali gol sul finire del confronto valevole per la tredicesima giornata della Serie A 2021/2022. Impatto in massima serie italiana esaltante per Felix; prima un piazzato di destro a sorprendere Salvatore Sirigu, poi, allo scadere, un destro a giro dalla distanza semplicemente favoloso. Brilla una nuova potenziale stella del firmamento calcistico italiano ed europeo, con il sostegno, peraltro, di un calciatore affermato come Abraham. Serenità ritrovata a Roma, dopo alcune prestazioni altalenanti. Capitolini quinti, sopra le rivali Lazio e Juventus.