River Plate, Brito: “Alvarez ha una clausola che non possiamo ignorare, ma vogliamo il rinnovo”

by Christian Poliseno

La curva del River Plate

Il vicepresidente del River Plate, Jorge Brito, ha parlato prima dell’inizio della sfida col Rosario Central, dicendo la sua su Julian Alvarez, giocatore seguito da mezza Europa, soprattutto Milan, Fiorentina, Bayer Leverkusen e Inter. Proprio i nerazzurri, per questa partita, hanno mandato Dario Baccin in Argentina. Ecco le parole di Brito: “Crediamo che Julián abbia ancora molto da dare alla squadra, vogliamo rinnovare il contratto di Julián. Poi siamo consapevoli del momento che sta attraversando e che a prescindere dal fatto che non ci sia stata ancora presentata un’offerta specifica, è un giocatore appetibile per i principali club del mondo, e al riguardo siamo sempre stati molto consapevoli che i contratti vanno rispettati. Julián ha una clausola rescissoria che non possiamo evitare”. La gara infine è terminata 2-2, e uno dei gol è arrivato da un assist di Alvarez.