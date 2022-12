Reggina-Inter, Filippo e Simone Inzaghi si ritrovano da avversari: l’abbraccio negli spogliatoi (FOTO)

Mancano pochi minuti all’inizio dell’amichevole tra Reggina ed Inter che, oltre a rappresentare un’importante tappa per i nerazzurri in vista della ripresa del campionato di Serie A, mette di fronte anche i fratelli Filippo e Simone Inzaghi. Una partita tutta in famiglia, che aggiungerà un pizzico di pepe poiché entrambi vorranno cercare di fare bella figura, seppur si tratti di un’amichevole. Nel tunnel degli spogliatoi, prima del calcio d’inizio, Filippo e Simone sono stati immortalati in uno scatto pubblicato sui social dai canali ufficiali del club calabrese.