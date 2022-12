PSV Eindhoven-Milan in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2022

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di PSV Eindhoven-Milan, match amichevole che i rossoneri disputeranno a meno di una settimana dalla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023. Gli uomini guidati da Stefano Pioli, dopo il breve ritiro di Dubai, sono pronti per tornare in campo al Philips Stadion per affrontare la squadra olandese nell’ultimo test prima di ricominciare a fare sul serio. Un appuntamento importante, soprattutto in vista dei prossimi numerosi impegni del club meneghino. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 30 dicembre alle ore 18:15 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a Dazn, SkyGo e NOW.