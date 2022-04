Probabili formazioni Genoa-Lazio: trentaduesima giornata Serie A 2021/2022

by Sofia Cioli

Maurizio Sarri, Lazio 2021-2022 - Foto Antonio Fraioli

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio, match valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2021/2022. Appuntamento al Ferraris alle ore 12.30 di domenica 10 aprile. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn,. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Maksimovic, Vasquez; Badelij, Sturaro; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin Indisponibili:

Squalificati: –

Lazio (3-5-2): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Indisponibili: Radu

Squalificati: –