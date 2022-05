Precampionato 2022/2023, i ritiri delle squadre di Serie A: date e località

by Mattia Zucchiatti

Luciano Spalletti - Foto Antonio Fraioli

Archiviato il campionato, è tempo di pensare all’estate. E ai ritiri precampionato delle venti squadre di Serie A che sono pronte ad iniziare la preparazione per una nuova stagione, con obiettivi diversi ma con la stessa voglia di raggiungerli. C’è chi cambierà guida tecnica e chi no, c’è chi sceglierà la sede tradizionale del ritiro ma anche chi volerà oltreoceano per prendere parte ad una tournée. La Lazio torna ad Auronzo per il 15esimo anno di fila, il Napoli conferma Dimaro e la Fiorentina Moena. Il Bologna non si allontana da Pinzolo. Ecco tutto il programma dell’estate.

IN AGGIORNAMENTO

Atalanta

Da definire

Bologna

Pinzolo, 6-17 luglio

Cremonese

Empoli

Fiorentina

Moena, 10-24 luglio

Hellas Verona

Mezzano, 3-17 luglio (date non ufficiali)

Inter

Da definire

Juventus

Da definire

Lazio

Auronzo di Cadore, date ancora da ufficializzare

Lecce

Da definire

Milan

Da definire

Napoli

Dimaro, 8-19 luglio

Roma

Da definire

Salernitana

Da definire

Sampdoria

Da definire

Sassuolo

Da definire

Spezia

Da definire

Torino

Da definire

Udinese

Da definire